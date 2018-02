Inaugura “Casa Costantina” per l’accoglienza delle famiglie

Giovedì 15 febbraio dalle ore 10.30 a Varano Borghi si svolgerà l’inaugurazione del progetto promosso da Fondazione Longhi Pianezza ONLUS e Cooperativa Sociale Eureka “Casa Costantina” – Housing Sociale Temporaneo, realizzato con finanziamento di Regione Lombardia, tramite bando di assegnazione dell’ATS Insubria, e Fondazione Cariplo.

I sistemi di accesso e permanenza al servizio sono stati Co-progettati con gli ambiti territoriali di Azzate, Cittiglio e Sesto Calende attraverso un confronto tecnico che ha permesso di coniugare le esigenze rilevate dai servizi Sociali dei Comuni dei distretti con le necessità organizzative che un servizio così complesso comporta.

Si tratta di un servizio sovra-comunale che vuole affrontare nel concreto una delle tematiche sociali più attuali e stringenti quale l’accesso ad abitazioni dignitose, anche in seguito alla perdita dell’alloggio, per i nuclei familiari, specie con figli e monogenitoriali.

Housing Sociale Casa Costantina nasce dalla collaborazione e dal confronto costante tra Fondazione Longhi pianezza ONLUS e Cooperativa Sociale Eureka, che da anni forniscono Servizi Socio educativi ed assistenziali in provincia di Varese.

La disponibilità dell’immobile da parte della Fondazione Longhi Pianezza e la sua esperienza nella gestione di Servizi residenziali, unita alle competenze socio educative di Eureka ha permesso in un breve tempo di stilare un progetto che è stato premiato tanto da ATS Insubria quanto da Fondazione Cariplo.

Casa Costantina oggi si compone di 4 spazi, 3 destinati all’accoglienza residenziale ed 1 destinato ad attività di confronto, sostegno e supporto, rivolte non solo agli ospiti di Casa Costantina, ma anche a singoli e famiglie che si trovino in condizioni di fragilità, progettate in partnership con Centro di consulenza per la famiglia TESEO di Varese.

L’inaugurazione, rivolta ai Sindaci, agli Assessori competenti, alle Assistenti Sociali e Responsabili di Settore dei Comuni dei distretti, inizierà alle 10.30 di giovedì 15 febbraio con l’intervento del Dott. Lucas Maria Gutierrez Direttore Sociosanitario ATS Insubria, del Presidente della Fondazione Longhi Pianezza, Manolo Marzaro e della Presidente di Cooperativa Eureka, Eleonora Bortolotti. Seguirà visita della struttura ed alle 12.00 verrà offerto un piccolo rinfresco.