Inaugurata Real Art #3 di Officina Open

La terza edizione della mostra “Real Art” è stata inaugurata all’interno del progetto Officina Open presso la Sala Planet del MELO a Gallarate giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 18.30. Ad introdurre il progetto e la nuova esposizione all’interno della Galleria delle Arti Visive dell’Università del Melo erano presenti Marco Predazzi (direttore dell’istituto), Emma Zanella (direttrice del museo d’arte contemporanea MA*GA, Franco Crugnola (curatore di “Real Art”) e Gabriele Ilarietti.

Officina Open è una rete culturale promossa dall’Università del Melo, l’Assessorato alla Cultura di Gallarate ed il Museo d’Arte Contemporanea MA*GA che si avvale dell’esperienza passata fatta con Officina Contemporanea (la rete culturale cittadina promossa con la Fondazione Cariplo nel 2013) per unire le forze delle realtà culturali attive sul territorio e garantire un’offerta culturale di qualità.

Real Art è stata avviata nel 2015 coinvolgendo artisti, stampatori, giornalisti ed editori che avevano in comune la passione per l’arte e il desiderio di dare il proprio contributo in campo solidale. In qualità di questo fatto, i partecipanti hanno collaborato a titolo gratuito producendo centotrenta opere autografe e rendendo ogni volume diverso dagli altri. Inoltre il ricavato della loro vendita viene devoluto ogni anno ad una associazione senza scopo di lucro (per “Real Art #3” il destinatario sarà l’Istituto Addolorata di Varese).

Real Art non si è limitata solo a coinvolgere la realtà cittadina di Gallarate ma ha avuto grande sostegno anche da altri enti e musei. Inoltre il volume è disponibile nelle librerie di Varese, nel bookshop del Museo MA*GA, al Museo Bodini di Gemonio, al Museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca, Spazio Casa Museo E. Tadini di Milano, Galleria Biancoscuro di Pavia, Galleria Cart 70 – 10 di Monza, Meeting Art di Vercelli e Showcases Gallery di Varese.

Officina Open trova luogo presso la Galleria di Arti Visive dell’Università del Melo, che si propone di valorizzare le tecniche artistiche innovative. A tal proposito, Officina Open si pone come obiettivo anche quello di diventare un polo artistico di riferimento per tutti gli artisti della provincia che hanno intenzione di sperimentare: una vera e propria “officina di idee”.

Le attività realizzate con Officina Open evidenziano il connubio esistente tra l’arte e l’aspetto sociale, ricordando quanto possa essere fondamentale il ruolo dell’artista all’interno della società. Nello specifico, l’Università del Melo ha da sempre ricercato la bellezza in ogni sua sfaccettatura: dall’estetica delle opere d’arte all’accompagnare le persone durante la vecchiaia.

Questo articolo rientra nel progetto del Social Team di [OC] Officina Contemporanea, la rete per la cultura a Gallarate