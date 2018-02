Incendio a Bulgarograsso: anche per Ats Insubria non ci sono rischi per la salute

Ats Insubria, in riferimento all’incidente avvenuto ieri presso la ditta Ecosfera di Bulgarograsso, ai confini tra la provincia di Como e quella di Varese, conferma che, al momento, le rilevazioni effettuate da Arpa, già ieri e in continuo aggiornamento, non hanno evidenziato presenza di rischi per la salute dei cittadini.

“Le persone che desiderassero ulteriori informazioni – si legge nella nota di Ats Insubria – possono rivolgersi al proprio Comune che riceve indicazioni dalla Prefettura, che ha coordinato gli interventi. Ats Insubria prosegue con il monitoraggio della situazione, fornendo informazioni nel caso si rendano disponibili nuovi e ulteriori dati relativi alla salute dei cittadini”.