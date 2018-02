Incendio in una fabbrica a Cassano

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Cassano Magnago per un incendio in una fabbrica in via Fabio Filzi, zona Sud della città.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno.

Si tratta di una fabbrica tessile. Sul posto le squadre del vicino distaccamento di Busto-Gallarate, seguite poi da mezzi di supporto da Legnano, Varese e Inveruno. Impegnati ora due autopompe, due autobotti e un’autoscala.

Le persone presenti nell’edificio sono state evacuate, non ci sarebbero feriti. L’incendio è stato circoscritto e ora sono in corso le operazioni di spegnimento.

(articolo aggiornato alle ore 12.15 di sabato 17 febbraio)