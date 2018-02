Palazzo in fiamme a Quarto Oggiaro

Un palazzo in fiamme nel popoloso quartiere di Quarto Oggiaro, periferia Nord di Milano. Vigili del fuoco, 118 e protezione civile stanno intervenendo in forze.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno in un edificio di tredici piani in via Cogne 20.

Le fiamme e il fumo interessano i quattro piani più alti, dove si trovano almeno una decina di appartamenti. I residenti sono stati evacuati. Secondo Radio Popolare di Milano, che sta seguendo con una diretta continua, c’è almeno una persona che viene rianimata sul posto, in pericolo di vita.

I vigili del fuoco stanno ancora controllando tutti gli alloggi – anche quelli chiusi – per verificare che non ci siano persone all’interno.