Dopo l’incendio Michela è pronta a ripartire

«Lo sto facendo per tutte le persone che ci tengono, i nostri allievi che ci sono stati vicini e vogliono riaprire. Se non avessi avuto questo seguito non l’avrei rifatto». Sono stati mesi duri per Michela Carbone, insegnante di danza e titolare della palestra Formazione in Movimento distrutta dalle fiamme a settembre 2017.

«I lavori sugli impianti sono stati completati, gli ambienti sono ripristinati» spiega Carbone, mentre nello stabile di via Monte San Martino-via De Rizzoli. «Da lunedì iniziamo a riallestire lo spazio, riprenderemo l’attività il 5 marzo». Un avvio con i primi corsi, a cui seguirà «a fine marzo» la vera inaugurazione: «“Il dejavu”, lo chiameremo. Ci saranno artisti, ci sarà musica e altro».

Quelli passati fino a qui sono stati mesi in cui ha dovuto fare i conti con le difficoltà imposte dal sequestro giudiziario, con i tempi dell’assicurazione, gli acquisti delle dotazioni destinate a sostuire quelle (nuovissime) distrutte dall’incendio. In questi mesi Carbone ha perso una parte degli utenti della palestra ma ha proseguito l’attività grazie all’affetto di tanti che hanno continuato i corsi negli spazi affittati nella Piscina Acqua Benessere, dentro al complesso il Melo.

«Prima ci sono stati i due mesi di sequestro giudiziario. Purtroppo – nota con amarezza – l’inchiesta ha portato a nulla, il Pm ha archiviato l’indagine rimasta a carico di ignoti: è stata una grande delusione, per me, non aver chiarito cosa è successo davvero, di fronte a un fatto che non potrò mai cancellare».

Uno dei saloni della palestra come si presentava dopo il rogo

Poi un mese di bonifica, curato dall’impresa gallaratese Edam, con il rifacimento interno di tutta la struttura, che comprendeva anche un bar, quindi il ripristino degli ambienti. «Se prima era bello, ora sarà ancora più bello» conclude con fiducia Carbone.