Palazzo in fiamme a Quarto Oggiaro

Un palazzo in fiamme nel popoloso quartiere di Quarto Oggiaro, periferia Nord di Milano. Vigili del fuoco, 118 e protezione civile sono intervenuti in forze.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno in un edificio di tredici piani in via Cogne 20.

Le fiamme e il fumo hanno interessato i quattro piani più alti, dove si trovano almeno una decina di appartamenti. Dieci persone sono state portati in ospedale in codice verde (al S. Carlo, al Sacco, a Rho), tre in codice giallo, mentre un ragazzino di 13 anni è in codice rosso (rianimato sul posto, è stato poi trasferito al vicino ospedale Sacco)

Sul posto sono state inviate sedici ambulanze, tre automediche, un veicolo di coordinamento e un mezzo scorte. Presenti ovviamente con numerosi mezzi anche i vigili del fuoco, che hanno evacuato alcune persone anche con l’autoscala. È stato spento anche un principio d’incendio al settimo piano, probabilmente innescato da residui in fiamme caduti dai piani superiori.