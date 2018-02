Appartamento in fiamme in zona ospedale

Appartamento in fiamme a Somma Lombardo.

I vigili del fuoco sono stati impegnati, dalle 15.45 alle 17.15, in via Medaglie D’Oro, in zona ospedale (foto d’archivio). Le fiamme interessavano un appartamento al primo piano, in una palazzina di tre piani.

Il comando dei vigili del fuoco di Varese ha mandato sul posto una squadra di Somma Lombardo, un’autoscala dal distaccamento di Busto e un’autobotte da Varese.

L’appartamento andato a fuoco è stato dichiarato inagibile