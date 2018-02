Incendio in un appartamento, dichiarato inagibile

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 febbraio, alle 16, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto e Gallarate, sono intervenuti nel comune di Lonate Pozzolo (Va), in via Camillo Benso Conte di Cavour, per incendio appartamento.

Per cause ancora in fase di accertamento, un unità abitativa, al primo piano di uno stabile di corte è stata interessata da un incendio. I quattordici vigili del fuoco intervenuti con quattro automezzi: due autopompe, un’autoscala e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile), hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

L’appartamento è stato dichiarato inagibile; non erano presenti persone all’interno dell’abitazione durante l’incendio.