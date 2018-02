Incendio in un magazzino: evacuata una palazzina

(immagini di repertorio)

Incendio all’alba a Chiasso in Canton Ticino.

Poco dopo le 5 di oggi, venerdì 2 febbraio, le fiamme si sono levate da un capannone di una ditta di pavimentazione stradale in via Carlo Stoppa. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il rogo si è diffuso all’interno del magazzino dove è stoccato il materiale. Evacuata la palazzina attigua: gli inquilini hanno trovato rifugio presso la vicina casa anziani.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Chiasso, i funzionari della Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo del Dipartimento del territorio e i pompieri di Chiasso, che hanno provveduto a domare le fiamme.

Poco prima delle 8 la palazzina è stata dichiarata agibile e possono rientrare nei loro appartamenti. Non si segnalano pericoli per la popolazione derivanti da sostanze inquinanti. Si consiglia comunque di ancora mantenere chiuse le finestre.