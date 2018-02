Incendio in un’azienda di materiale ferroso

Ieri sera, venerdì 9 febbraio, alle ore 22:30, i vigili del fuoco, sono intervenuti nel comune di Gemonio, in via Isonzo, per incendio attività industriale. Le fiamme sono scaturite da un crogiolo per la fusione di materiale ferroso, collocato all’interno di una ditta.

I 14 vigili del fuoco intervenuti dalle sedi di Ispra, Laveno e Varese con 5 automezzi: due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.