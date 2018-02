Incidente allo stop, l’altra auto scappa. “Aiutateci a trovarlo”

Dopo l’incidente, passata la paura, cercano testimoni o persone che possano individuare l’altra auto coinvolta nello scontro. O che la stessa persona alla guida si presenti spontaneamente.

L’episodio è avvenuto a Gavirate intorno alle 17.20 di martedì 20 febbraio, sfortunata protagonista una ragazza di 24 anni che è uscita indenne dall’incidente.

A raccontare l’episodio – che abbiamo verificato – è la giovanissima cugina Rita: «Una macchina nera, di grandi dimensioni non ha rispettato lo stop, colpendola. Fortunatamente non è successo nulla di grave, lei sta bene, ma la persona al volante è scappata non prestandole soccorso. La sola cosa che è riuscita a vedere è che l’auto in questione ha la parte anteriore danneggiata ed è fuggita verso la rotonda delle Poste (dove c’è una telecamera che non è stata ancora presa in considerazione, ma speriamo che venga fatto presto da chi di dovere)».

Per questo lanciano un appello a chi abita o frequenta la zona: qualora «qualcuno sappia qualcosa, abbia visto qualcosa o fosse la persona interessata, si faccia avanti, dica quello che sa o che ha fatto».

«Restare in silenzio ci rende colpevoli quanto coloro che hanno commesso l’azione. Vorrei che la disavventura di mia cugina fosse un monito: non deve per forza finire tutto in una tragedia per avere giustizia, per evitare che le situazioni diventino tragedie non basta essere bravi al volante ma è necessario essere brave persone».