Incidente tra cinque autovetture. Lunghe code in A8

Cinque autovetture coinvolte in un incidente, in A8 nella serata di oggi. Intorno alle 20, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti sull’autostrada A8 “dei Laghi “, al Km 21+800 direzione Milano, all’altezza di Olgiate Olona (Va), per un incidente stradale.

Galleria fotografica Incidente A8, cinque autovetture coinvolte 4 di 4

Per cause ancora in fase di accertamento cinque autovetture si sono scontrate. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Coinvolte nell’incidente sette persone, soccorse dal personale del 118.

Si sono registrati forti disagi per la circolazione, con code fino a 3 km.