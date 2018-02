Scontro e incendio in A8

Grave incidente in autostrada A8.

È avvenuto sulla carreggiata direzione Milano, poco oltre lo svincolo di Legnano. Si tratta di uno scontro tra un’auto e un furgone per trasporto persone (l’auto si è “impennata” contro il furgone, per questo inizialmente si è parlato di un ribaltamento).



Sul posto i vigili del fuoco di Busto e Legnano e il 118 con tre ambulanze e un’automedica in codice rosso. Per fortuna alla fine non ci sono stati feriti gravi: sono state soccorse sette persone, ma in codice verde.

Pesanti le conseguenze sulla circolazione: alle ore 15 si registravano 5 km di coda in carreggiata direzione Milano.

(articolo aggiornato alle ore 15.10 di venerdì 16 febbraio)