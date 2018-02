Incontri all’istituto Einaudi dedicati alla prevenzione

L’I.P.S.S.C.T.S” Einaudi” di Varese ha aderito al protocollo d’intesa tra UNICEF e MIUR come scuola amica, partecipando ai lavori dell’Osservatorio provinciale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, per realizzare un’ educazione inclusiva. La scuola, grazie alla sinergia tra il team dell’innovazione digitale e il CIC, ha calendarizzato una serie di incontri, per rinsaldare la preziosa alleanza educativa famiglia- scuola, soprattutto nell’ambito della prevenzione.

Lo scorso novembre è stato invitato il prof. Cappellani, esperto informatico. Mercoledì 21 febbraio il dott. Ghezzi, rettore dei Reparti di Ostetricia e Ginecologia A di Varese, di Tradate e di Cittiglio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Sette Laghi e Membro del Comitato Etico Provinciale di Varese, ha tenuto una lectio magistralis riguardo alla Prevenzione ed educazione alla salute con un approfondimento sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Infine il 7 marzo è stata organizzata, dalle 18.30 alle 20.00, una conferenza dal titolo “Adolescenti tra diritti e doveri. Adolescenti tra nuove e vecchie dipendenze”, relatori la dott. Garatti e la dott. Crestani, Unicef Varese e Lombardia a proposito di cyberbullismo. L’incontro vedrà, inoltre, la partecipazione del dott. Picchio come testimone privilegiato pronto ad far comprendere ai ragazzi i rischi derivanti dall’utilizzo distorto e inconsapevole della rete.