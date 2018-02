Incontro in via Sciesa sui temi della sicurezza

L’Amministrazione comunale di Vedano Olona prosegue nel suo programma di incontri sul territorio per affrontare con i cittadini il tema della sicurezza.

Sabato 24 febbraio dalle 10.30 amministratori e Polizia locale saranno presenti in via Sciesa per discutere ed affrontare insieme le questioni relative alla zona ed approfondire il tema del controllo di vicinato.

Per maggiori informazioni e per chiedere alla Polizia locale un incontro analogo anche in altre zone del paese, telefonare alla Polizia locale, al numero 0332-867740.