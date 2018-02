Indagine su Kb, “nasce da commissione parlamentare”

L’indagine sui centri d’accoglienza straordinaria già fa discutere anche la politica. E non potrebbe essere così, visto che coinvolge direttamente attività date in appalto dallo Stato.

«Le indagini che hanno recentemente coinvolto alcuni gestori dell’accoglienza di profughi e richiedenti asilo in Provincia di Varese scaturisce dal lavoro di una Commissione parlamentare d’inchiesta promossa sotto il Governo di centrosinistra» fanno notare dalla segreteria cittadina.

«Il PD – prosegue la nota – rivendica il proprio ruolo nel costruire un sistema dell’accoglienza umano e funzionante: questo significa anche vigilare e intervenire su situazioni che generano disagio o presentano criticità di vario tipo; in generale crediamo che quello dei migranti non debba diventare un business o un’attività a scopo di lucro».

Fin qui la “rivendicazione” dei princìpi e dell’azione del governo di Roma. Non manca anche un accenno critico alle posizioni di chi, nel centrodestra, critica l’intera gestione dei migranti e dell’accoglienza. «Di fronte a queste situazioni c’è chi urla e basta, senza muovere un dito per cambiare la situazione. Noi lavoriamo sui problemi e cerchiamo di mettere in campo le soluzioni più opportune a favore di tutti: quella che crediamo essere la politica, la buona politica a servizio dei cittadini».