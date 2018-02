Individuato e denunciato per resistenza autista abusivo 

È stato individuato e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale l’autista che domenica sera, di fronte ad un controllo della Polizia locale, è fuggito a bordo dei veicolo utilizzato per trasportare persone.

Si tratta di L. Z. di 41 anni, cinese residente in provincia di Varese, individuato grazie alla targa dell’auto. L’uomo, che ha ammesso di essere stato pagato per quel trasporto, è stato anche sanzionato ai sensi dell’articolo 85 del codice delle strada (Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso) e il suo veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo.