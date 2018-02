Infermieri in sciopero il 26 febbraio

Il sindacato del comparto sanitario Nursind proclama lo sciopero per il prossimo 265 febbraio. L’astensione vuole sollecitare l’attenzione del Governo sul rinnovo del contratto di lavoro: « Chiediamo direttive e risorse finalizzate ad una revisione completa del sistema delle indennità, ivi compreso il finanziamento dell’ ex indennità infermieristica di cui all’articolo 40 del CCNL 1999. Non è più accettabile, solo per citare un esempio, che ad un operatore che svolge un turno di lavoro notturno spetti una indennità risibile, poco più di 2 euro all’ora durante il periodo che va dalle 22 alle 6 del mattino» si legge nel comunicato.

Tra le altre rivendicazioni: risorse aggiuntive per l’aggiornamento professionale e per la valorizzazione delle competenze cliniche e gestionali , direttive per la detassazione del salario di produttività e la revoca al mandato all’ARAN per cercare le deroghe al riposo minimo continuativo di 11 ore ogni 24 previsto dai regolamenti UE. I fine si chiedono direttive idonee ed azioni concrete volte a superare l’attuale mancanza di criteri generali, nazionali ed uniformi per la determinazione , in ogni azienda, e per ogni servizio delle dotazioni organiche infermieristiche e delle figure di supporto.