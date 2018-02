InForm@DSA: un ciclo di incontri per parlare dei disturbi dell’apprendimento

L’associazione inForm@DSA LUINO ONLUS composta da genitori e insegnanti nata per fronteggiare l’esigenza di bambini e ragazzi che denotano difficoltà di apprendimento, organizza un ciclo di incontri per presentare le attività.

Gli incontri sono questi (tutti gratuiti) :

Gli obiettivi dell’Associazione inForm@DSA LUINO ONLUS, quindi, sono:

SENSIBILIZZARE

promuovendo incontri con esperti aperti a tutta la popolazione e gratuiti

FORMARE CON

(ragazzi, familiari, insegnanti, educatori, …)

doposcuola specializzati per dsa per tutte le fascie di età (e in futuro doposcuola inclusivi per tutti), con tutor appositamente formati

laboratori per il potenziamento dei pre-requisiti nei primi anni scolastici

campus e laboratori per ragazzi/genitori/insegnanti per l’utilizzo di software specifici

SOSTENERE CON

sportello di consulenza/ sportello psicologico per i ragazzi e le loro famiglie, i docenti

gruppi di auto-aiuto per genitori

screening nelle scuole per una diagnosi precoce

gruppo giovani (per un confronto costruttivo tra loro attraverso varie attività extra-scolastiche per far emergere la loro innata creatività)

l’accompagnamento dei ragazzi DSA dalla diagnosi al termine del ciclo di studi

l’immissione nel mondo del lavoro.