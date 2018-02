Inizia il Carnevale, la provincia in festa

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia:

CARNEVALE – Iniziano le manifestazione di Carnevale in diversi luoghi della provincia. – QUI TUTTE LE INIZIATIVE

A Varese, sabato pomeriggio ci sarà la consegna delle Chiavi della Città al Re Bosino. Si parte alle 14 e 30 dalla Stazione e si arriva a Palazzo Comunale, sabato prossimo le sfilate per il centro cittadino.

Tra le iniziative segnaliamo: sabato 10 febbraio, Marelli & Pozzi di viale Borri 211 a Varese invita mamme, papà e bambini alla grande Festa di Carnevale in concessionaria. A partire dalle ore 15, Batman e Spiderman saranno presenti in store per animare la festa. – Tutto il programma

A Busto Arsizio la consegna delle chiavi si terrà domenica 11 febbraio in piazza San Giovanni (in caso di maltempo nella sala conferenze del Museo del tessile).

Provincia – Sabato 10 febbraio la “XVIII Giornata della raccolta del Farmaco”. In migliaia di farmacie in tutta Italia, il Banco Farmaceutico raccoglierà medicinali da banco da donare a più di 1.700 enti assistenziali che si prendono cura dei poveri. – Le farmacie in provincia

Varese – Sabato incontro “Ma ci sarà la fede in futuro? Pensare Futuro, Conversazioni a Teatro”, alle ore 9.30 al Teatro Santuccio di Via Sacco, 10. Incontro con Lidia Maggi, pastora battista e teologa che aiuterà a riflettere sul tema del futuro della fede, Modera Maria Teresa Antognazza, giornalista. A cura del Centro Gulliver Cooperativa sociale.

Varese – Domenica 11 febbraio, “Antico mercato bosino”. Mostra mercato di antiquariato ed articoli da collezione, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 nel centro storico.

Varese – Domenica al Parco di Villa Mylius e le ville della Brunella le “Uscite Narranti di Offinambiente”, ore 14.30. Ritrovo alle ore 14.30 all’ingresso del parco di Villa Mylius di via Fiume, 38. www.officinambiente.org

Varese – Il grande Atlante castellano del Verbano e del Canton Ticino Storia, curiosità e Misteri dalla Preistoria al Rinascimento, alle ore 15.30 alla Biblioteca Civica del Comune di Varese Via Sacco, 9 presentazione del libro di Marco Corrias, Macchione Editore.

Ternate – Sabato 10 febbraio alle 20.00 presso il parco comunale di Ternate, al “Feel Rouge Cafè” in via Roma 61, il ciclo di incontri “History Food, bevi e mangia la storia”.Relatori della serata l’archeologa Giovanna Marini, il food writer Pierre Ley e l’esperta di nutrition skills Patrizia Introini. – Tutto il programma

Angera – Domenica 11 febbraio, ad Angera è in calendario il primo evento promozionale della stagione del team Ciclocross Cadrezzate. “Miralago in…cross” sarà una manifestazione per tutti con l’idea di far scoprire qualcosa di nuovo e divertente ai più piccoli. La giornata è organizzata dal Team PCR in collaborazione con la Bottega del Romeo di Ispra; ritrovo dalle 11,30 nei pressi del Miralago Café, partenza che sarà data alle 13,30. – Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 10 febbraio dalle 9 alle 14 a San Cassano tornano le bancarelle dei produttori locali selezionati da Slow Food. Si potrà fare la spesa in modo consapevole acquistando formaggi, verdure, marmellate, pasta, miele, frutta, vino, pane e farine. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Misteri e storie degli antichi borghi d’Insubria. Il secondo libro di Cesarina Briante, “Misteri e storie degli antichi borghi d’Insubria”, edizione Macchione, sarà presentato a Somma Lombardo sabato 10 febbraio alle 21 alla biblioteca Aliverti. – Tutto il programma

San Vittore Olona – Giovani, scuole, sport, grandi campioni di oggi e di ieri della corsa campestre e tanto sano agonismo. Sono questi gli ingredienti alla base della 23esima edizione della Cinque Mulini Studentesca in programma sabato 10 febbraio a San Vittore Olona.- Tutto il programma

Milano – Proseguono a Palazzo Lombardia, fino al 25 febbraio 2018, le visite al Belvedere, il punto più alto per godere di un panorama spettacolare, a 360 gradi, su Milano e sull’intera pianura Padana. L’ingresso avviene dal Nucleo 1 (Piazza Città di Lombardia 1), dalle ore 10 alle ore 18, ed è gratuito. Non è necessaria la prenotazione. – Tutto il programma

Varese – Sabato al Castello, let’s meet the artist. Racconti d’arte e laboratori creativi per bambini dalle ore 15.00 alle ore 17.45. Ai Musei Civici del Comune di Varese,

Castello di Masnago (Via Cola di Rienzo, 42). Un pomeriggio alla scoperta di Alexander Calder. Dalle ore 15.00 alle ore 16.45 dedicato ai bambini 7/11 anni ore, dalle ore 16.30 alle ore 17.45 dedicato ai bambini 4/6 anni

attività 10 Euro + 1 ingresso (da 6 anni) abbonamento 4 incontri 30 Euro. 1° adulto ingresso gratuito, altri 2 Euro. Prenotazione obbligatoria: Uff. Didattica, tel. 0332.255473 (lun-gio 9/12.30 – 14.30/17, ven 9/14.30) Castello, tel. 0332.820409 (mar-dom 9.30/12.30 – 14/18) didattica.masnago@comune.varese.it

Varese – Le domeniche dello Yak. Merenda laboratori, storie, creativi costumi di Carnevale ore, dalle 15.30 allo Spazio Yak di Piazza de Salvo, 6. Spazio Yak vi invita alla prima Festa di Carnevale di quartiere per bambini, mamme e papà! Porta una vecchia maglietta e delle vecchie calze di papà e trasformati in un supereroe!

Varese – Domenica “Villa Panza Kids. Bim Bum Bart” dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Colori in maschera! Divertente caccia ai colori tra le stanze della Villa e le installazioni di DanFlavin. In laboratorio realizzeremo speciali maschere per il Carnevale. www.fondoambiente.it/luoghi/villa-e-collezione-panza

Varese – Domenica “Clarita dalle belle dita”, Fiaba brasiliana, ore 16.00 al Teatro Santuccio di Via Sacco, 10. Rassegna Teatro per Merenda! € 7,00

Varese – Sabato per la Stagione Speakeasy Varese appuntamento allo Spazio Yak con “Endurance”. Alle ore 19.00, Aperitivo dello YAK, alle ore 21.00, Spettacolo.

Endurance è il racconto teatrale di una storia incredibile che inizia nell’agosto 1914 quando il famoso esploratore Ernest Shackleton parte con 28 uomini sulla nave “Endurance” verso il Polo Sud con lo scopo di attraversarlo a piedi.

Varese – Cenerentola “ Il musical”, domenica al teatro di Piazza Repubblica, alle ore 21.00. www.teatrodivarese.altervista.org

Cassano Valcuvia – Al teatro Comunale di Cassano Valcuvia sabato 10, alle 21, arriva lo spettacolo “Lettera a una professoressa”, prodotto in collaborazione con il Centro Formazione e Ricerca don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana di Vicchio in occasione nel 50° anno della pubblicazione del libro e della scomparsa di Don Milani. – Tutto il programma

Jerago con Orago – L’auditorium di Jerago ospita, sabato sera 10 febbraio, una commedia musicale in due atti interpretata dalla compagnia teatrale “I parafulmini”. “Dietro la maschera – Zorro, l’inizio della leggenda” è il titolo dello spettacolo che fa parte della rassegna teatrale “Divertiamoci a teatro”. – Tutto il programma

Varese – Una serata dedicata a Stefano Benni e ai suoi romanzi. L’appuntamento è per venerdì 9 febbraio, alle 21, con la Stefano Benni’s night. Il sabato sera delle cantine Coopuf invece, è dedicato alle “primarie” di Cortisonici. Il festival del cortometraggio varesino proietterà alcune anteprime e gli spettatori saranno chiamati a votare. A seguire, ci sarà il concerto di Elton Novara. Domenica 11 febbraio, alle 17, torna Teranga, l’aperitivo dell’accoglienza. – Tutto il programma

Varese – Venerdì 9 Febbraio 2018 alle ore 20,30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Vidoletti di Varese, via Manin 3, si terrà il Concerto del Coro di Clarinetti dell’Insubria. Gli strumentisti del Liceo Musicale Manzoni di Varese saranno diretti dal M° Edoardo Piazzoli ed eseguiranno composizioni di Mozart, Rossini, Mercadante, Anderson, Hodges, Piazzoli, Howard e Sasdelli/Tommasi. – Tutto il programma

Varese – Al Twiggy di Varese sabato 10 febbraio appuntamento “Karmadrome” dj-set (ore 21:30, ingresso libero). La prima, vera e originale Indie night milanese con DJ’s: Carlo Villa e Andrea Bertolio. Domenica 11 concerto di Scott Yoder (ore 21:30, ingresso libero). Da frontman della band The Pharmacy, songwriter e cantautore di Seattle ha girato in tutto il mondo con il suo pop psichedelico affine alle tendenze indie rock più garage e retrò della scena della West Coast americana. Ingresso libero alle serate.

Albizzate – Serata con il duo romano Concerto che è pronto a far ballare con i suoi ritmi fuori dal tempo il sabato sera di The Family. Appuntamento al Circolo di Albizzate – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nel weekend del Circolo Gagarin è previsto un concerto straordinario, quello del collettivo psichedelico In Zaire, ma anche una proiezione domenicale con un interessante e purtroppo sempre attuale documentario sulla disuguaglianza razziale. Sabato inoltre i battenti del circolo di via Galvani apriranno più presto del solito, alle 15:15, per proiettare in diretta la partita del torneo 6 nazioni di rugby Irlanda- Italia. – Tutto il programma

Gallarate – Venerdì 9 febbraio, alle ore 21.30, presso la Sala Planet Soul di Gallarate, in via Magenta 3, prosegue la rassegna Jazz’Appeal, storico appuntamento per tutti gli appassionati del grande jazz, giunta alla XVIII stagione, realizzata anche con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. L’appuntamento è con “Portrait of Mingus”, tributo a Charles Mingus, con Attilio Zanchi al contrabbasso, Massimo Colombo al piano, Gianni Azzali al sax soprano/tenore e al flauto, Tommaso Bradascio alla Batteria. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Al via la nuova stagione di concerti all’Accademia. Domenica 11 febbraio alle 17, concerto per due flauti e pianoforte offerto dall’Accademia musicale di Porto Ceresio e dal Conservatorio di Como – Tutto il programma

Al cinema con “Cinquanta sfumature di rosso” il capitolo finale della fortunata saga. Nelle sale anche “L’ultima discesa” e “Ore 15:17 attacco al treno” – Tutto il programma