Insidia Pesaro per la Uyba che vuole il quarto posto

Terzultimo impegno di regular season per la UYBA che inizia la cavalcata finale verso i playoff e che ora ha come unico obiettivo quello di difendere il quarto posto dagli attacchi di Monza e Modena, per giocarsi poi tutta la stagione nelle fasi finali.

Domenica 25 febbraio Stufi e compagne saranno di scena al “Padiglione D” di Pesaro (inizio partita ore 17) dove incontreranno una MyCicero pericolosa e tosta, soprattutto fra le mura amiche. La squadra allenata da Bertini è attualmente settima in classifica con 26 punti (9 meno della UYBA), e sta cercando di guadagnare punti per garantirsi a sua volta l’accesso ai playoff.

Marco Mencarelli – rinsaldato sulla panchina della Unet dalle parole del presidente Pirola, dopo qualche mugugno seguito alla Coppa Italia – potrà fare conto su tutte le sue atlete. Tra di esse anche la centrale Alexandra Botezat, che presenta così la trasferta nelle Marche: «Il morale della squadra è buono: la consapevolezza di aver giocato alla pari con Conegliano ci dà la carica per le prossime partite. Domenica a Pesaro sarà una gara complicata e da non sottovalutare: loro cercano punti play-off, conoscono bene il palazzetto e sono una buona squadra. Dovremo essere brave ad aggredirle da subito».

La MyCicero presenta un roster interessante e di sicuro valore, guidata in regia da Carlotta Cambi, in diagonale con la belga Lise Van Hecke; al centro ci sono la ex bustocca Freya Aelbrecht in coppia con Rossella Olivotto mentre in banda operano Bokan e Nizetich. Altra ex di turno a difendere il campo, Alessia Ghilardi.

MyCicero Volley Pesaro – Unet E-Work Busto Arsizio Pesaro: 1 Bokan, 2 Cambi, 3 Olivotto, 5 Nizetich, 7 Ghilardi (L), 8 Bussoli, 9 Aelbrecht, 10 Van Hecke, 11 Baldi, 12 Carraro, 16 Arciprete, 18 Lapi. All. Bertini.

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

QUI LEGNANO

Trasferta piuttosto vicina per la Sab Volley Legnano che domenica sarà al PalaRadi di Cremona per affrontare la Pomì Casalmaggiore, nel disperato tentativo di fare punti per acciuffare il treno salvezza ora distante quattro lunghezze. La squadra di Buonavita si troverà di fronte un’avversaria non irresistibile ma è davvero appesa a un filo, mentre a livello societario il parziale addio del ds Bruno Colombo ha ulteriormente accentuato le difficoltà.

Il programma (9a di ritorno): Lardini Filottrano – Foppapedretti Bergamo; Il Bisonte Firenze – Liu Jo Nordmeccanica Modena; Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci; MyCicero Volley Pesaro – Unet E-Work Busto Arsizio; Igor Gorgonzola Novara – Saugella Team Monza (sab 24 20:30) Pomi’ Casalmaggiore – Sab Volley Legnano