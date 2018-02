“Interpretando il Sacro nel 2018”, un concorso per gli studenti

Il Sacro Monte di Varese comunica di aver bandito il concorso artistico “Interpretando il Sacro nel 2018”, volto alla realizzazione di progetti artistici che interpretino il tema del sacro e proposto agli studenti dei licei artistici ed istituti superiori che prevedono lo studio della Storia dell’Arte.

Tale concorso rientra nelle azioni, finanziate da Fondazione Cariplo, dal titolo “Progetto per la realizzazione di un centro di interpretazione e l’avvio di volontariato culturale per il Sacro Monte di Varese”. L’obiettivo del concorso è quello di divulgare la conoscenza dei Musei del Sacro Monte tra i giovani studenti, che – attraverso lo studio delle diverse collezioni museali – potranno lasciarsi ispirare dalle opere degli artisti contemporanei qui esposte, reinterpretando in chiave moderna e secondo il loro “sentire” il tema del sacro. Il Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi alla Prima Cappella e il Museo Baroffio e del Santuario presso il Sacro Monte di Varese saranno i luoghi privilegiati di studio, dove i ragazzi si recheranno per approcciare le opere sacre contemporanee esposte.

Infatti i ragazzi, grazie a mirate visite guidate, avranno l’opportunità di osservare da vicino le collezioni presenti al Centro Espositivo Mons. Macchi e al Museo Baroffio e del Santuario e di studiare le opere ivi esposte, che diventeranno per loro modelli dal cui studio prenderanno ispirazione per poi realizzare elaborati propri con tecnica libera (scultura, pittura, disegno, …), poesia visiva o saggi brevi a tema storico-artistico.

I partecipanti, nell’elaborazione delle proprie opere, potranno partire dalle seguenti domande: Qual è il tuo rapporto con il sacro? Qual è il rapporto della società contemporanea con il sacro? Agli occhi della tua generazione, qual è il legame tra arte e sacralità?

I lavori dovranno essere consegnati entro mercoledì 16 maggio 2018 e saranno valutati da una commissione composta da Arcidiocesi di Milano, Sacro Monte di Varese e Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La cerimonia di premiazione delle opere più meritevoli, che esprimano appieno il tema del Sacro nell’arte contemporanea, si terrà presso il Centro Espositivo Mons. Macchi in occasione dell’apertura della mostra delle opere dei concorrenti.

La scuola di appartenenza del concorrente che avrà realizzato l’opera prima classificata otterrà un buono pari a 500 € spendibile per l’acquisto di materiali scolastici, mentre le scuole di appartenenza degli allievi le cui opere saranno classificate al secondo e terzo posto riceveranno un buono pari a 250 €. Per conoscere nel dettaglio le condizioni e i termini di partecipazione rimandiamo al bando di concorso pubblicato nella sezione News del sito www.sacromontedivarese.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 366 4774873 o info@sacromonteidvarese.it.