Nuovo intervento contro i fracassoni: tre multe e una denuncia

Tre ragazzi sono finiti nei guai a seguito del blitz della polizia locale che, per dare risposta alle richiesta dei città ha messo in programma una serie di ripetuti controlli nel passaggio pedonale che costeggia Palazzo Visconti tra via Tommaseo e piazza Indipendenza.

Il primo accertamento è stato realizzato lunedì pomeriggio e il secondo nella serata di giovedì. Sono stati emessi due verbali da 100 euro ad altrettanti ragazzi che stavano bevendo alcolici. Si tratta di un’infrazione al regolamento comunale che vieta di bere in alcune zone della città come i parchi e le aree pubbliche sensibili. Un terzo verbale, sempre da 100 euro, è stato emesso per abbandono di rifiuti a carico di un altro giovane.

A finire nei guai anche un minorenne: nel primo contro aveva fornito delle false generalità agli agenti è così è stato denunciato.

”L’obiettivo – spiega il vice commissario Michele Speciale – oltre a porre in essere azioni specifiche di contrasto al degrado urbano è quello di prevenire preoccupanti comportamenti adolescenziali dediti spesso al consumo di alcolici e sostanze stupefacenti vietate”.