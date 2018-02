Invade la corsia opposta e si scontra con un’altra auto

Incidente la scorsa notte in Canton Ticino. Poco dopo la mezzanotte, sulla strada cantonale a Claro, due vetture si sono scontrate. Tre i feriti, fortunatamente in condizioni non gravi.

Secondo la Polizia Cantonale, sarebbe stata la vettura guidata da un cittadino svizzero di 29 anni a invadere la corsia opposta in curva. La vettura è andata quindi a scontrarsi contro l’auto che stava sopraggiungendo a bordo della quale viaggiava un uomo di 54 anni.

Nell’impatto, la macchina guidata dal giovane è uscita di strada finendo nella scarpata sottostante. A bordo anche una giovane italiana di 22 anni, domiciliata a Rivera .

Per le operazioni di soccorso ai feriti è intervenuta la Croce verde di Bellinzona che ha trasportato i feriti al Pronto soccorso. La strada cantonale è stata chiusa completamente al traffico fino a circa le 06.45 per permettere le operazioni di rilievo e lo sgombero dei veicoli.