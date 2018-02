Investi un cinghiale? I consigli di Sos animali

Un animale ferito in strada: che fai? In molti cercano informazioni sul tema, in tanti si chiedono che fare.

Il consiglio arriva da Facebook, sulla pagina Sos Animali, che trae spunto dal tema per trattare anche della questione dei dissuasori, un sistema posizionato su alcune strade dell’Alto Varesotto per evitare collisioni fra auto e animali selvatici.

“Negli ultimi anni si sono verificati centinaia di incidenti provocati dagli animali selvatici. Perché questo avviene? gli animali vivono nel bosco e nelle foreste e l’uomo con le costruzioni e le strade, ha invaso l’habitat naturale. Questi animali si spostano dalle loro aeree attraversando le strade sia per abbeverarsi sia per l’accoppiamento.

Nell’Alto Varesotto a partire della fine dell’estate 2017 sono stati installati alcuni dissuasori con sirene e cartelli luminosi.

Il sistema, chiamato RoadKill, sponsorizzato dalla Comunità Montana Valli del verbano, è stato creato per prevenire gli incidenti tra automobili e animali selvatici. I dissuasori si trovano tra Luino, Fornasette, Mesenzana, Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia, Germignaga, Cittiglio, Laveno e Gemonio. I dissuasori emettono suoni che spaventano la selvaggina e luci intermittenti con cartelli ne segnalano la presenza agli automobilisti, che tuttavia spesso non rallentano; tuttavia in un mese sono stati evitati 1300 incidenti. Nonostante questi accorgimenti e strumenti che la Comunità Montana sta adottando,gli incidenti e investimenti continuano a verificarsi”.

Se dovesse capitarvi di assistere a un investimento di un animale selvatico di seguito le informazioni riguardo a chi deve intervenire.

ll servizio competente per intervenire in casi come questi è il Nucleo faunistico provinciale.

In orario d’ufficio – cioè dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio ma senza una precisa indicazione d’orario – il numero di telefono da chiamare è lo 0332 867909.

E’ il numero diretto del Nucleo faunistico provinciale (senza passare, cioè, dal centralino della Provincia) e se possibile, cioè se c’è personale disponibile, intervengono subito.

E se succede fuori dall’orario d’ufficio? Se, come spesso accade, l’investimento avviene di notte? La brutta notizia è che a quel numero non risponde nessuno.