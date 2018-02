Investita davanti alla scuola, il papà: “Ingresso pericoloso alle Vidoletti”

Questa mattina (mercoledì) attorno alle 8, una ragazzina di 11 anni è stata investita davanti alle scuole Vidoletti di via Manin. La bambina ha riportato ferite non gravi ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.

Il papà della studentessa ha scritto a Varesenews per segnalare la pericolosità dell’ingresso della scuola: «Stamattina davanti alla Vidoletti hanno investito mia figlia di 11 anni sulle strisce pedonali, ora è al Pronto Soccorso e fortunatamente non sembra nulla di grave, ma volevo segnalare la pericolosità di Via Manin alla ora di ingresso delle scuole, purtroppo due/ tre volte all’anno succedono di questi episodi. La scuola si sta muovendo, realizzando un ingresso laterale per non fare attraversare i ragazzi, ma la criticità di quel punto è elevato. Non so se c’è qualche vigile che sorveglia alle 8 per aiutare ad attraversare».