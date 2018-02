Investito in bici sul Sempione

Un uomo di 49 anni è stato investito sulla Statale del Sempione nella serata di lunedì 26 febbraio: è finito in ospedale a Legnano, in codice giallo: ferito in modo serio, non in pericolo di vita.

(foto d’archivio)

L’incidente è avvenuto alle 18.45, nel tratto quasi a ridosso di Casorate Sempione: la dinamica sarà chiarita dalla Polizia Locale.

L’uomo ha 49 anni, è un migrante in carico al Centro di Accoglienza Straordinaria Kb di Somma Lombardo.