Iscrizioni a scuola: il liceo piace a uno studente su due

Oltre il 55% degli studenti ha scelto il liceo. A livello nazionale si registra un ulteriore aumento del gradimento tra i ragazzi in uscita dal ciclo primario dei percorsi liceali.

Il più gettonato rimane lo scientifico: l’indirizzo tradizionale continua a convincere ( 15,6%) ma è in costante crescita l’opzione scienze applicate (8,2%). Dopo anni di difficoltà, sorride il classico che inverte il trend registrando una crescita seppur piccola passando dal 6,6% del scorso anno al 6,7% del 2018. In lieve aumento le preferenze per il Liceo linguistico (dal 9,2% al 9,3%). In calo l’Artistico (dal 4,2% dell’anno scorso al 4,1% di oggi). Il Liceo delle Scienze umane cresce: lo sceglie l’8,2% delle ragazze e dei ragazzi rispetto al 7,9% dell’anno scorso. I Licei musicali e coreutici, a numero chiuso per disposizione ministeriale, rimangono a quota 0,9%: indirizzo Musicale sempre allo 0,8%, Coreutico sempre allo 0,1%. L’incremento delle proposte di liceo sportivo ha fatto aumentare gli iscritti passando dall’1,6% all’1,8%.

OTTIMA RISPOSTA ANCHE PER I PERCORSI QUADRIENNALI

Il trend nazionale si registra anche a Varese dove i licei scientifico Ferraris e classico Cairoli hanno visto aumentare la domanda. Soprattutto la scuola di Masnago è stata scelta da 330 ragazzi e si formeranno undici prime, cosa che non accadeva da alcuni anni. Anche il Cairoli, unico classico puro di tutta la provincia, conferma la sua popolarità e vede crescere ulteriormente la sua popolazione studentesca ritornando sopra quota 800 alunni.

Soddisfatto delle pre-iscrizioni il dirigente del liceo Manzoni Giovanni Ballarini che conta di formare tra le 10 e le 11 prime, un numero assolutamente sostenibile dati gli spazi. Lontani quindi i tempi di sovraffollamento anche se il linguistico ha registrato un nuovo aumento di preferenze. Conferma le sue 230 domande l’artistico, coreutico e musicale Candiani di Busto Arsizio che attiverà le 11 prime consentite.

A livello nazionale, un ragazzo su 3 ha scelto il percorso tecnico, in leggera crescita rispetto allo scorso anno mentre continuano le difficoltà dei professionali: dal 15% del 2017 al 14% di quest’anno.

A convincere è soprattutto l’offerta tecnologica nei suoi vari indirizzi 19,3%) mentre l’economico è sostanzialmente stabile ( 11,4%). In provincia, le difficoltà dell’offerta economica si evidenziano al Daverio Casula che mantiene stabili gli altri indirizzi (CAT e Turistico). Cresce il Carlo Volontè di Luino dove si assiste a una ripresa di interesse dei percorsi Amministrazione, Finanza e Marketing e di quello Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) da alcuni anni in affanno. Fuori quota, come tradizione, l’Ite Tosi di Busto Arsizio che anche quest’anno, con oltre 500 domande, dovrà riorientare un centinaio di ragazzi.

Tra i tecnici tecnologici l’Isis Ponti di Gallarate prosegue la sua affermazione: le domande hanno registrato un aumento del 17,6% passando da 210 a 247. Importante risultato a Somma Lombardo dove, in un anno, le domande per il percorso agrario sono cresciute del 54,3% passando da 48 a 72. Stazionario, invece, l’interesse per i percorsi professionali, una quarantina di domande.

Anche quest’anno il Lazio si conferma la regione con la maggiore percentuale di iscritti ai Licei, con il 68,1% mentre il Veneto è la prima nella scelta dei Tecnici (39,2%).

L’ultimo dato riguarda le iscrizioni on line: le famiglie sono sempre più autonome nelle iscrizioni con oltre il 71% che le ha fatte in autonomia. Con punte dell’88,4% in Friuli Venezia Giulia (seguono il Veneto, con l’86,9% e la Lombardia, con l’86,8%). Restano più indietro la Puglia (autonomo il 41,8% delle famiglie), seguono la Campania (43,7%) e la Calabria (45,2%).