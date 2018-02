Italia e Moldavia unite dalla poesia di Grigore Vieru

L’associazione Italia-Moldavia ha ideato, in collaborazione con la Graphe.it Edizioni, un concorso internazionale di poesia dedicato al grande poeta moldavo Grigore Vieru (nella foto).

L’obiettivo del concorso, spiegano gli organizzatori – “è promuovere l’amore per la poesia e la conoscenza delle opere e della lirica di Grigore Vieru, incentrata in special modo sull’amore materno. Vieru è infatti considerato il Poeta della Madre e proprio a questo tema è ispirato il concorso, riservato a poesie inedite scritte in lingua italiana e romena”.

Una speciale sezione viene dedicata alla lettura creativa ed espressiva, rivolta agli studenti delle scuole superiori di 1° grado della provincia di Varese.

Il termine per inviare le poesie è fissato per il 31 marzo 2018.

Sul sito del concorso si possono leggere il regolamento e le modalità di partecipazione.

Qui la locandina del concorso

Qui il comunicato dell’associazione tradotto in lingua moldava: