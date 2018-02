In Italia sale l’età e diminuiscono le nascite

L’Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato i nuovi indicatori sulla popolazione aggiornati all’1 gennaio 2018 e che, dunque, possono trarre un bilancio complessivo sui dati dell’intero 2017.

La fotografia che ne esce, ed è purtroppo ormai una tendenza consolidata, vede diminuire le nascite, diminuire la popolazione, aumentare l’età dei cittadini, delle persone che emigrano e, fortunatamente, anche di quelli che rientrano in patria.

Prima di vedere nel dettaglio tutti questi numeri che riguardano il paese Italia soffermiamoci sull’indicatore più vicino al nostro territorio tra quelli diffusi per ora dall’Istat. Si tratta dell’età media della popolazione che, anche quest’anno, rispetta la sua tendenza al rialzo. I cittadini della provincia di Varese hanno in media 45,3 anni di età, un filino più alta rispetto ai 45,2 anni registrati a livello nazionale complessivo.

Ecco, invece, che riguardano il panorama nazionale: Al 1° gennaio 2018 si stima che la popolazione ammonti a 60 milioni 494 mila residenti, quasi 100 mila in meno sull’anno precedente (-1,6 per mille).

NASCITE AL MINIMO STORICO

Nel 2017 si conteggiano 464 mila nascite, nuovo minimo storico e il 2% in meno rispetto al 2016, quando se ne ebbero 473 mila. I decessi sono 647 mila, 31mila in più del 2016 (+5,1%). In rapporto al numero di residenti, nel 2017 sono deceduti 10,7 individui ogni mille abitanti, contro i 10,1 del 2016. Il saldo naturale nel 2017 è negativo (-183 mila) e registra un minimo storico.

QUANTI VANNO E QUANTI ARRIVANO

Il saldo migratorio con l’estero, positivo per 184mila unità, registra un consistente incremento sull’anno precedente, quando risultò pari a +144 mila. Aumentano le immigrazioni, pari a 337 mila (+12%) mentre diminuiscono le emigrazioni, 153 mila (-2,6%). Le iscrizioni dall’estero di individui di nazionalità straniera sono 292 mila (+10,9% sul 2016) mentre i rientri in patria di italiani sono 45 mila (+19,9%).

Solo 40 mila emigrazioni per l’estero, sulle complessive 153 mila, coinvolgono cittadini stranieri (-5% sul 2016) contro 112mila cancellazioni di cittadini italiani, in leggera diminuzione (-1,8%).

SPERANZA DI VITA

Nonostante un livello inferiore di nascite, il numero medio di figli per donna (1,34) risulta invariato rispetto all’anno precedente. L’età media al parto sale a 31,8 anni. Non si rilevano variazioni significative sulla speranza di vita alla nascita: 80,6 anni per gli uomini e 84,9 anni per le donne. Il gap di sopravvivenza tra donne e uomini scende a 4,3 anni.