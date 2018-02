Javorcic, elogi alla sua Pro Patria: «Una riposta da squadra matura»

La Pro Patria vince 1-0 a Crema e ritorna al primo posto, almeno per questa sera. Al termina della gara del “Voltini”, il tecnico della Pro Patria Ivan Javorcic sottolinea l’importanza di questo successo: «Tre punti molto importanti per noi, arrivando da uno sosta che ha portato al sorpasso del Rezzato. Dovevamo dare un segnale, i ragazzi lo hanno fatto non subendo gol e vincendo qui con maturità, dove solo le squadre con tanto carattere riescono a ottenere punti. I ragazzi hanno giocato al massimo delle proprie possibilità, tutti sono stati bravissimi. Non siamo stati brillanti, ma è comunque una vittoria meritata. Il gruppo ha sempre dato risposte importanti. Sarà importante per noi il rientro di Disabato, che sarà fondamentale per queste ultime partite della stagione. Gucci ha sempre fatto delle belle partite e segna sempre gol pesanti. Merita tutti i complimenti, è un ragazzo di estrema qualità e generosità».

Il presidente del Crema Franco Zucchi prova a fare il punto: «Abbiamo lottato fino alla fine e lo sforzo è apprezzabile. Per quanto riguarda il resto, sono rimasto molto male delle dimissioni di mister Lucchini. Forse i giocatori hanno capito che non sempre le colpe sono degli altri. Sul mercato siamo stati vigili per provare a prendere un terzino destro e un attaccante, ma non abbiamo trovato i profili giusti per il Crema, solo calciatori in cerca di rimborsi spesa».

Donato Disabato è tornato in campo da titolare dopo tanto tempo: «Era importante vincere su un campo difficile e ce l’abbiamo fatta. Il Crema è una squadra di giocatori importanti, ma noi siamo stati bravi a stare sul pezzo per tutta la gara, riuscendo così a portare a casa questa vittoria. Il mio obiettivo è lo stesso della squadra. ».