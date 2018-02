Javorcic: «Faccio fatica a commentare questa sconfitta»

La Pro Patria esce incredibilmente sconfitta dal campo del Pontisola, dopo aver giocato ottimamente ma non riuscendo a segnare. Al termine della gara l’allenatore Ivan Javorcic prova ad analizzare il match: «E’ difficile commentare questa partita. Abbiamo preparato la gara al meglio, costringendo il Pontisola a subire e creando tanto. Sommando tutto, la matematica dice che avremmo dovuto vincere, ma il calcio non è una scienza esatta e quindi torniamo a casa con una sconfitta. Anche dopo il gol subito, abbiamo creato occasioni, mostrando grandi qualità ed è un dato di fatto».

«Mi spiace tantissimo per i ragazzi – prosegue Javorcic –, non ci basta prendere i complimenti, ma bisogna alzare la testa e lavorare con maggiore qualità e grinta. I tifosi ci hanno spinto tutta la partita, sembrava di giocare in casa. C’è molta delusione, è normale che sia così, ma alla squadra non posso dire assolutamente niente. Le motivazioni in ogni caso non mancano, abbiamo l’obbligo e il dovere morale di fare bene mercoledì e non mollare fino alla fine».

A nome della squadra parla l’attaccante Nicolò Gucci: «Dispiace perché perdere una partita del genere. Abbiamo perso perché non abbiamo concretizzato le tante occasioni create. Dobbiamo fare un mea culpa, ma si guarda avanti e mercoledì saremo subito in campo con la rabbia e la voglia di reagire. Dobbiamo prendere atto di ciò che abbiamo fatto oggi e fare meglio».