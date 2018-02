Javorcic: «Poteva essere un successo più largo, ma ci prendiamo i tre punti»

La Pro Patria supera anche l’ostacolo Dro e infila la quarta vittoria di fila in campionato: 1-0 il finale grazie alla rete di Le Noci. A fine partita il tecnico tigrotto Ivan Javorcic si mette in tasca volentieri i tre punti: «Non l’abbiamo chiusa, ma era importante la quarta vittoria di fila dal punto di vista mentale. Poteva essere un successo più largo, ma ci prendiamo i tre punti. Il 2-0 ci avrebbe dato maggior tranquillità, dobbiamo cercare di capire questo aspetto».

«Dopo la sconfitta con il Rezzato – analizza Javorcic – era molto importante continuare a vincere e dare un segnale. Mi è piaciuto l’esperimento con i due registi a centrocampo con Pettarin e Mozzanica, che hanno permesso a Disabato di avere più spazio in avanti. Non riuscire a segnare di più non è una cosa da poco. Ci sono segnali positivi importanti, ma dobbiamo chiederci anche perché non riusciamo a fare più gol; la squadra crea tanto, per questo merita i giusti complimenti, ma qualcosa da migliorare c’è sempre. Con il rientro di Santana, che sappiamo tutti essere un giocatore unico per qualità tecniche, potrebbe portarci più qualità sotto porta».

Giuseppe Le Noci ha deciso il match con un bel colpo di testa, ma oltre al gol è stato protagonista di una partita molto positiva: «Tre punti importantissimi, sofferti ma meritati. Dobbiamo essere più bravi a chiudere prima le partite. Per vincere questo campionato sappiamo di doverle vincerle tutte, iniziando da Pontisola che sarà una trasferta complicata. Sarà una bella battaglia, ma andiamo là con la consapevolezza di essere una grande squadra. Fanno piacere gli applausi del pubblico, mi sento bene, ma sono contento soprattutto che la squadra sta vincendo. Fare gol non è la mia priorità quando gioco, se segno tanto meglio».