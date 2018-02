Jazz, Dj set e il songwriter Scott Yoder

Appuntamento al Twiggy Cafè per giovedì 8 febbraio con la rassegna “Let’s Call It Jazz” che vedrà in scena il Jazz Art Trio Project un gruppo molto versatile che utilizza la tecnologia digitale (applicata alla chitarra di Fabrizio Spadea, famoso musicista verbanese).

L’idea di questo progetto nasce dall’esigenza dei tre musicisti di convergere in un nuovo percorso di studio, approfondimento e riscoperta del materiale tratto dal repertorio jazzistico, un po’ in contro tendenza rispetto alle molteplici proposte di commistione tra jazz ed “altro”. Grazie all’apporto del giovane Massimiliano Salina ed alla ricerca melodica, armonica e timbrica del chitarrista, ne scaturisce un “sound” moderno e nel contempo solido e rispettoso dei dettami linguistici originari, grazie anche alla presenza del contrabbasso di Roberto Mattei.

Sabato sera si continua con Karmadrone Dj set con una vera e originale indie night milanese con il meglio del sound alternativo old-school anni ’80, ’90 e oltre. In consolle DJ’s: Carlo Villa, Andrea Bertolio.

Domenica invece, appuntamento con Scott Yoder (ore 21:30, ingresso libero). Da frontman della band The Pharmacy, songwriter e cantautore di Seattle ha girato in tutto il mondo con il suo pop psichedelico affine alle tendenze indie rock più garage e retrò della scena della West Coast americana. Il suo primo EP da solista “Sisters Under The Mink” è uscito a maggio 2015 e ha segnato un certo allontamento dalle venature psych-pop che l’avevano reso famoso nei circuiti underground. L’album d’esordio “Looking Back In Blue”, acclamato dalla critica internazionale, è uscito a marzo 2016. Il nuovo album “A Fool Aloof” è previsto in uscita quest’anno. Ha girato in tour da supporto a Jessica Pratt, The Memories, Dead Meadow e Juan Wauters.

Ingresso libero alle serate.