Jovanotti, il tour parte con dodici date dal Forum di Assago

Prende il via stasera da Milano, con dodici date al Forum di Assago, l’atteso tour di Jovanotti. Il «Lorenzo Live 2018» debutta – a due anni dal tour negli stadi – non prima di aver incassato una serie di “sold out” e con una grande attesa da parte dei fan.

Cosa bisogna aspettarsi da questo show? E’ quello che si chiedono in molti. Il cantante infatti, non ha voluto anticipare nulla – tanto da vietare agli addetti ai lavori l’uso di cellulari durante le prove – di ciò che porterà poi in giro per le sessanta date di questa tournée. Tappe in tutta Italia, con più serate previste in ogni città ma anche in Europa. «Vi faremo ballare, cantare, godere, emozionare, stancare, ridere, piangere, ricaricare, vivere. Suoneremo fino alla fine del mondo, partendo dall’ombelico», spiega Jovanotti.

Mistero anche sulla scaletta, Jovanotti ha chiesto ai fan di suggerirgli via social i brani più desiderati ed è pensabile che ci siano i brani dell’ultimo album «Oh vita!» ma fino all’ultimo non si potrà sapere quali tra i tanti pezzi del suo repertorio canterà.

Sul palco con lui, il fedele Saturnino Celani (basso), Riccardo Onori (chitarra), Leo Di Angilla (percussioni), Cristian Noochie Rigano (tastiere), Franco Santarnecchi (piano), Gareth Brown (batteria), Jordan Mclean (tromba), Matthew Bauder (sax) e Gianluca Petrella (trombone).

Il calendario del tour

Milano: 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 febbraio sold out* 27 e 28 febbraio

Rimini: 3 4 marzo sold out* 6 marzo

Firenze: 10 11 marzo sold out* 13 14 marzo 16 17 marzo sold out* 19 20 22 marzo

Torino: 3 4 aprile sold out* 6 7 aprile sold out* 9 aprile

Bologna: 13 14 aprile sold out* 16 aprile

Roma: 19 20 22 23 25 26 aprile 28 29 aprile sold out*

Acireale: 8 9 maggio

Verona: 15 16 maggio 18 19 maggio sold out* 21 22 maggio

Eboli: 25 26 maggio 28 maggio NUOVA DATA

Ancona: 1 2 giugno

Padova: 12 giugno NUOVA DATA

Europa: Stuttgart 16 giugno, Wien 19 giugno, Zurich 21 giugno, Bruxelles 23 giugno, London 25 giugno, Lugano 30 giugno.