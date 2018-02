I kit salva scarpe appesi nel “viale delle cacche”

Lo slalom a cui si assiste da tempo per le strade di Orino non ha nulla a che fare con quelli di questi giorni alle Olimpiadi invernali coreane.

Eppure i movimenti sono gli stessi soprattutto per le mamme col passeggino: destra, sinistra, su e giù dal marciapiede, sterzata secca, rettilineo…

Tutto per evitare le cacche dei cani che affliggono in particolare una strada del paese, la via San Lorenzo; quello, per intenderci che dalla piazza porta fino al cimitero.

Il Comune corre ai ripari e cerca di combattere la maleducazione dei padroni di cani con una trovata: il kit monouso appeso agli alberi del viale.

Sabato 10 febbraio, infatti, alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale con la collaborazione della Protezione Civile hanno appeso su ogni pianta del viale alberato di via San Lorenzo due scatoline contenenti l’occorrente per la raccolta delle deiezioni canine, oltre ad ulteriori cartelli di sensibilizzazione.

«Questo viale è molto frequentato per una piacevole camminata, ma genitori con bambini a piedi o in passeggino, ragazzi, anziani e gli stessi padroni dei cani, devono fare molta attenzione a non calpestare le moltissime cacche che vengono lasciate sul posto – dicono dall’amministrazione comunale – . L’iniziativa del Comune che verrà estesa a tutto il paese, è un altro tentativo di chiedere aiuto a tutti coloro che, probabilmente si lamentano dell’amministrazione, ma loro stessi non fanno nulla per migliorare il paese con un semplice gesto!»

Da tempo è stata creata un’area adibita ai cani e ad ogni proprietario è stata inviata una lettera di sensibilizzazione che ha avuto scarsi risultati. «Come ultima spiaggia, sicuramente costosa, resta l’istituzione di un archivio del DNA dei cani di Orino, in questo modo potrà essere prelevato un campione di escrementi e quindi risalire al padrone che dovrà pagare una multa salata. Le scatoline di raccolta sono gratuite e disponibili presso gli uffici comunali», concludono dal Comune.