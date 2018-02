l sindaco Pellicini con gli alpini e i ragazzi delle scuole medie sui luoghi delle Foibe

Venerdì 9 e sabato 10 febbraio i ragazzi delle scuole medie di Luino faranno un vero e proprio viaggio nella storia, accompagnati da alcuni loro professori e dal Sindaco Andrea Pellicini.

Questa visita ai luoghi che rappresentano il nostro passato è stata organizzata dal Comune di Luino insieme ad A.N.A. Associazione Nazionale Alpini, sezione di Luino, presieduta da Michele Marroffino.

«L’obiettivo è quello di accompagnare i nostri giovani nei luoghi sacri della Prima Guerra Mondiale nel centenario di Vittorio Veneto e alle Foibe per ricordare i martiri italiani che vi trovarono la morte tra il 1943 e il 1945», – dichiara il Sindaco Andrea Pellicini.

La prima tappa prevede la visita al Sacrario di Redipuglia, una delle esperienze più forti che un appassionato di storia militare del nostro Paese possa mai fare. Si rimane sbalorditi di fronte alla maestosità di quest’opera e attoniti dal numero dei caduti qui sepolti. Il Sacrario sorge sulle pendici di uno dei monti teatro degli scontri più accesi della Prima Guerra Mondiale: inaugurato nel 1938, custodisce le salme di 100.000 caduti della Grande Guerra.

Il 10 febbraio il gruppo parteciperà alla cerimonia solenne del Giorno del Ricordo presso il Sacrario della Foiba di Basovizza. A Basovizza gli studenti potranno comprendere il dramma consumatosi nella regione storica della Venezia Giulia: qui alla fine della Seconda Guerra Mondiale e negli anni immediatamente successivi molti italiani furono vittime di una feroce persecuzione, uccisi e gettati nelle Foibe oppure costretti ad un doloroso esodo di massa. Un viaggio in questa terra permette di entrare in una pagina di storia e di conoscerne i fatti anche attraverso la testimonianza diretta per ristabilirne la verità e far sì che quanto accaduto non abbia più a ripetersi.