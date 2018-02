La carne lascia il posto al pesce

Ecco svelato il “mistero”: gli hamburger lasciano il posto al Sushi.

Il cartello è apparso nei giorni scorsi a Buguggiate, sul locale che ha ospitato il Ristoburger fino all’estate scorsa, quando ha cessato l’attività.

Che ci fosse una nuova attività legata alla ristorazione era già stato annunciato, ma ancora non era chiaro che tipo di locale avrebbe aperto. Ed ecco quindi di che cosa si tratta: una volta terminati i lavori di ristrutturazione verrà inaugurato “Sushi Zero”.

Si tratta di un ristorante giapponese che si trova anche a Sesto Calende e che offre un’ampia selezione di piatti a pranzo e cena con prezzo fisso e con la formula All You Can Eat.

Chi ama il cibo esotico non avrà quindi che l’imbarazzo della scelta. Ormai i ristoranti cinesi e giapponesi nella zona sono parecchi. Nessuna concorrenza, questa volta, ai ristoranti che cucinano carne: sulla lacuale ce ne sono ben due. Ad ognuno la propria “fetta di mercato”.