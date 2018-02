La Caronnese ritrova il sorriso. Varesina sconfitta in casa

Sabato di campionato agrodolce per Caronnese e Varesina. La squadra di Aldo Monza torna al successo andando a vincere 2-0 sul campo del Derthona, mentre la Varesina viene sconfitta 1-0 in casa dal Seregno.

DERTHONA – CARONNESE 0-2

La Caronnese ritrova la vittoria, che mancava dalla prima giornata del 2018. I rossoblu riescono a ottenere i tre punti sul campo del Derthona. Dopo il primo tempo chiuso senza reti, è Puccio a sbloccare il risultato al 10’ su azione d’angolo. Per non rischiare sorprese negative, è Fall a siglare il raddoppio al 34’ per il 2-0 finale.

VARESINA – SEREGNO 0-1

Mister Stefano Bettinelli non riesce a bissare il successo della prima partita e la sua Varesina viene sconfitta 1-0 in casa dal Seregno in un importante scontro salvezza. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni, nella ripresa i brianzoli trovano il gol partita al 29’ con Barzotti, che sfrutta un mancato rinvio della difesa rossoblu per mettere in rete e regalare ai suoi tre punti fondamentali.