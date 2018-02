La Cimberio ospita Roma e prova a ribaltare il pronostico

Penultimo appuntamento interno per la Cimberio Handicap Sport Varese di basket in carrozzina che sabato 17 febbraio (ore 17) ospita al PalaCusInsubria di via Monte Generoso il forte Santa Lucia Roma.

La partita appare difficile per la squadra di coach Fabio Bottini, costretta ad affrontare un calendario che ha messo in fila tutte le pretendenti ai piani alti della classifica, rendendo improbo il cammino dei biancorossi, comunque in linea per arrivare alla salvezza. (nella foto Massimiliano Segreto)

Decisamente più alla portata della Cimberio i prossimi appuntamenti, quelli contro Bergamo e Caselvecchio (attesi in questo turno dallo scontro diretto decisivo per la permanenza in A1), anche se l’attenzione non dovrà calare per evitare brutte sorprese. Ora però è tempo di pensare al match con il Santa Lucia, squadra storica del basket seduto italiano, rinata dopo un paio di stagioni difficili intorno al veterano Matteo Cavagnini e pretendente al terzo posto in regular season, posizione che i romani contendono a Giulianova. Ecco perché ben difficilmente i capitolini faranno sconti a una Cimberio che però, sul proprio terreno e con il recupero di qualche effettivo, vorrà provare il colpo a effetto.

Il programma (5a giornata di ritorno): Porto Torres – S.Stefano PPP; Cimberio H.S. Varese – Santa Lucia Roma; Castelvecchio – Bergamo; Giulianova – Cantù.

La classifica: Cantù, Porto Potenza Picena 20; Roma, Giulianova 18; VARESE, Porto Torres 6; Castelvecchio, Bergamo 2.