La classe di sax del liceo Manzoni si esibirà ad Anversa

Il liceo musicale Manzoni di Varese in trasferta all’estero. La classe di saxofono del Maestro Silvia Guglielmelli,è stata invitata a esibirsi ad Anversa: tutti gli studenti di sax, dalla classe prima alla classe quinta, suoneranno nel prestigioso Conservatorie Royale, in Belgio, nei giorni dal 2 al 6 febbraio, in occasione del congresso saxofonistico Sax Only Days, che riunisce saxofonisti da tutto il mondo, di ben 10 nazionalità diverse.

L’opportunità è nata in occasione del concerto e della masterclass che il Maestro Hans de Jong, docente di saxofono del Conservatorie Royale di Anversa e fautore del congresso saxofonistico Sax Only Days, ha tenuto a Varese lo scorso ottobre 2017 in occasione della prima esecuzione italiana dell’opera Fellini del compositore e Direttore d’orchestra Johan de Meij invitato dall’Orchestra Accademica di Crosio della Valle; in quei giorni Il Maestro de Jong ha potuto ascoltare gli alunni della classe di sax e apprezzarne la preparazione musicale e da ciò ne è derivato, qualche mese dopo, l’invito alla partecipazione al congresso internazionale di Anversa.

Durante i 4 giorni ad Anversa gli alunni della classe del Maestro Guglielmelli saranno impegnati in prove orchestrali insieme ad altri alunni provenienti da ogni parte del mondo; si esibiranno in 2 concerti presso il Conservatorie Royale di Anversa ed avranno inoltre l’opportunità di partecipare a diverse masterclass tenute da prestigiosi docenti di saxofono provenienti da Giappone, Spagna, Olanda e Belgio.

Sarà una grande occasione di confronto con altre scuole saxofoniste e una sicura possibilità di crescita e arricchimento musicale e non solo.

Un altro significativo obiettivo raggiunto dal “Manzoni Sax Project”, ensemble di sax del Liceo: nel mese di maggio 2017 l’ensemble ha conseguito il Primo Premio Assoluto (100/100), tra più di mille partecipanti, alla VII edizione del Concorso Musicale “Renzo Rossi” di Albenga a soli 3 mesi dalla sua costituzione, nel marzo del 2017, presso il Liceo Manzoni, sempre a cura del Maestro Guglielmelli.