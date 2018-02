La Curva Nord: niente partita, andiamo in Comune

Il Varese Calcio, inteso come la squadra di Tresoldi, giocherà sabato pomeriggio ad Arconate (14,30 – QUI la presentazione del match) nonostante i guai societari sempre più preoccupanti, man mano che passa il tempo.

Ferri e compagni però non saranno seguiti in trasferta (tra l’altro, ai sostenitori del Varese sono stati riservati appena 100 biglietti…) dalla frangia più calda del tifo biancorosso, la Curva Nord, che ha comunicato la propria volontà di restare in città per manifestare nei pressi di Palazzo Estense dopo che il “dossier Varese” è stato messo nelle mani del sindaco Galimberti per espressa volontà di Paolo Basile.

«Siamo giunti a dover affrontare per l’ennesima volta l’incubo del fallimento, situazione drammatica che abbiamo già vissuto parecchie volte negli ultimi anni. Il livello di esasperazione della nostra pazienza è ormai al limite» spiegano gli esponenti della Nord.

L’invito esplicito, esteso a tutta la tifoseria biancorossa, è quello di disertare la trasferta e recarsi a Palazzo Estense «per far sentire alle istituzioni il nostro grido di amore disperato, affinché il Varese abbia un futuro certo e concreto. Tutti presenti!!!».

Già nel luglio 2015, sull’orlo del precedente fallimento, il tifo organizzato diede vita a una manifestazione molto partecipata tra lo stadio e la allora sede del Varese (di fronte alla scuola “Vidoletti”). Oggi la situazione è differente: l‘attuale proprietario – Basile – avrebbe un interlocutore – Catellani e i suoi finanziatori – ma le due parti non hanno trovato un accordo. E Palazzo Estense – sindaco Galimberti e vicesindaco Zanzi – dovranno provare ad alimentare un dialogo ormai vitale per il futuro del club.

