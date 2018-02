La Fim-Cisl, con 13 delegati e il 35,5% dei voti, è il primo sindacato alla Whirlpool di Cassinetta. Nei giorni 6 , 7 e 8 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU nello stabilimento varesino. «La FIM-CISL è diventata il primo sindacato in Whirlpool, fatto storico per una fabbrica che è sempre stata una roccaforte Fiom-Cgil – spiegano i sindacati -. La FIM-CISL conquista il maggior numero di delegati in Whirlpool, 13 delegati FIM-CISL su 32 eletti nella RSU (10 Fiom e 9 Uilm). Nel Collegio Impiegati la FIM-CISL ha ottenuto 6 delegati su 10 (3 Fiom e 1 Uilm) confermando i numeri della precedente RSU, prendendo il 57% dei voti tra gli impiegati».

Nel Collegio Operai La FIM-CISL incrementa di 2 delegati la sua rappresentanza, passando da 5 a 7 delegati (7 Fiom e 8 Uilm) prendendo il 29% dei voti tra gli operai. La FIM-CISL esprime grande soddisfazione per il risultato in queste elezioni che testimoniano che la direzione intrapresa in questi anni è quella giusta.

«Ringraziamo i tantissimi lavoratori che hanno partecipato al voto e che hanno scelto la nostra organizzazione. La grande partecipazione è la dimostrazione che il movimento sindacale è uno strumento di democrazia imprescindibile e testimonia che le scelte fatte dal sindacato confederale sono quelle giuste. La FIM-CISL e tutti i suoi delegati eletti si assumono, con la serietà che li contraddistingue, l’impegno per il miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori a partire dalla presenza quotidiana al loro fianco e per il completamento della Piano di Integrazione Whirlpool/Indesit e della difesa dell’occupazione del sito di Cassinetta».