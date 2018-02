“La forza è donna”, mostre e incontri a Cairate

Il Comune di Cairate, in collaborazione con l’Associazione Eva Onlus, organizza dal 24 febbraio al 10 marzo 2018 una manifestazione per riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea e sulla violenza di genere. La rassegna, nata dalla volontà dell’Amministrazione cairatese di dare vita a una campagna di sensibilizzazione su di un tema sociale tanto rilevante quanto sottovalutato, si articola in sette incontri distribuiti su due settimane.

L’assessore alla Cultura Anna Pugliese e l’assessore ai Servizi Sociali Laura Morosi si fanno portavoce per la Giunta: “Le donne sono passate, negli ultimi decenni, da essere solo (e quasi esclusivamente) mogli e madri a persone affermate sia nell’ambito lavorativo-professionale che nella vita privata. Eppure si ha la netta sensazione che siano aumentati gli episodi di maltrattamento… non passa giorno in cui i media non riportino notizie in merito a episodi di violenza di genere.” Le due rappresentanti proseguono: “Ci duole riconoscere che anche piccoli Comuni come il nostro non sono estranei a tali situazioni”.

Il messaggio che l’Amministrazione vuole trasmettere è che tutelare le donne è un dovere di tutta la società. Donne e uomini hanno bisogno di rispetto e complicità, condizioni primarie nell’educazione rivolta ai bambini, sia in famiglia, sia a scuola che nella società stessa. Questi sono i sette appuntamenti della manifestazione “La forza è donna”:

Sabato 24 febbraio alle ore 15.00 presso Municipio (allestimento mostra permanente per l’intera durata degli eventi fino al 10/03/2018 atrio e corridoio):

Inaugurazione della Mostra Fotografica “QUALI AMORI” ideata e realizzata dagli studenti del Liceo Artistico P. Candiani di Busto Arsizio (ragazzi coinvolti del territorio studenti del Liceo)

Lunedì 26/02/2018 ore 21.00 presso Sala Consiliare:

Conferenza “ASPETTI DELLA VIOLENZA DI GENERE” in collaborazione con l’Associazione Eva Onlus di Busto Arsizio. Si tratteranno i temi del maltrattamento domestico sia psicologico che giudiziario e della presa in carico delle donne vittime di violenza). Interverranno uno Psicologo del Centro Antiviolenza, un agente della Polizia di Stato e un Giudice del Tribunale di Busto Arsizio sez.penale.

Venerdì 02/03/2018 ore 21.00 presso il Monastero di Cairate “Sala Rustici”:

“IMPARARE A GESTIRE PSICOLOGICAMENTE E FISICAMENTE UN’AGGRESSIONE” in collaborazione con l’Associazione Kokoro Dai. Analisi degli aspetti psicologici e degli aspetti legali dell’autodifesa.

Sabato 03/03/2018 ore 15.00 presso Libera – Biblioteca di Cairate:

Proiezione del film-documentario “ASTROSAMANTHA”, un documentario che racconta la “donna” Samantha e “l’astronauta” Cristoforetti. Il ritratto di una donna unica, protagonista di un evento che rimarrà nella storia.

Domenica 04/03/2018 ore 10.00 Bolladello Via San G. Bosco:

“IO CORRO… E TU?” Partenza dal parchetto di Bolladello Via S. G. Bosco, camminata aperta a tutti. Percorso breve 3 km, percorso lungo 6 km; arrivo al Monastero di Cairate dove verrà offerto ai partecipanti un aperitivo. Quota iscrizione € 3,00 consegna t-shirt alle donne e coccarda agli uomini. L’intero incasso verrà devoluto all’Associazione Eva Onlus di Busto Arsizio a sostegno delle proprie attività istituzionali.

Sabato 10/03/2018 ore 15.00:

Inaugurazione di tre panchine allestite a memoria dell’evento: Bolladello, Piazza I maggio; Peveranza, Piazza della Chiesa; Cairate, parchetto angolo Via Corridoni.

Sabato 10/03/2018 ore 21.00 presso Cine Teatro Padre Martegani a Cairate:

Spettacolo teatrale “BARBABLÙ 2.0”. L’Associazione Culturale Teatro in Mostra prova a narrare la violenza domestica, quella più diffusa e meno visibile perché si consuma tra le pareti domestiche della propria casa ed arriva dalle mani di chi dovrebbe amarti e accarezzarti. L’archetipo della famosa favola di Barbablù aggiornato al XXI secolo. Uno spettacolo che inizia con atmosfere molto comedy che lentamente scivolano nel thrilling, per chiudersi poi in un finale sorprendente.