Dal 2 al 5 febbraio torna Arte Fiera Bologna, da 42 anni uno degli appuntamenti fieristici più importanti per il panorama dell’arte moderna e contemporanea italiano. Tra le 151 gallerie selezionate per prendervi parte c’è anche la varesina PUNTO SULL’ARTE.

Galleria fotografica La Galleria Punto sull’Arte ad Arte Fiera Bologna 2018 4 di 6

La Galleria di Sofia Macchi sarà presente nel capoluogo emiliano con uno stand dedicato interamente alle opere degli artisti italiani Matteo Massagrande e Alex Pinna, già protagonisti lo scorso anno a Varese delle mostre personali “Di volta in volta” e “Knockout”, che grande apprezzamento hanno riscontrato tra i visitatori.

Durante il periodo della manifestazione bolognese gli spazi della Galleria a Casbeno saranno come di consueto aperti al pubblico: fino al 17 febbraio è infatti in corso la suggestiva mostra personale “Welcome to the final show” dell’artista sloveno Jernej Forbici, che la Galleria PUNTO SULL’ARTE promuove e sostiene da tempo.

Al piano superiore è invece possibile visitare l’esposizione collettiva, in continua trasformazione, degli artisti trattati in permanenza.

La Galleria sarà poi presente con uno stand alla 14ª edizione di ArteGenova dal 16 al 19 febbraio, con i mostra vari artisti tra cui Annalù, Matthias Brandes, Claudia Giraudo, Federico Infante, Lara Martinato, Igor Molin, Barbara Nejrotti, Johannes Nielsen.

Per visitare gli spazi della Galleria ad Arte Fiera Bologna 2018:

Quartiere Fieristico di Bologna, PADIGLIONE 25 – STAND A91

dal 2 al 5 febbraio 2018

Orari: da venerdì 2 a domenica 4 febbraio: dalle 11 alle 19

lunedì 5 febbraio: dalle 11 alle 17

http://www.artefiera.it/home/776.html

Per visitare la mostra Jernej Forbici | Welcome to the Final Show:

PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio 59/61, Varese

fino al 17 febbraio 2018

Martedì – Sabato: h 10-13 e 15-19

+39 0332 320990 | www.puntosullarte.it

Facebook https://www.facebook.com/PuntoSullArte/

Instagram https://www.instagram.com/puntosullarte/