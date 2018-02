Molto sentita la manifestazione di sabato scorso a Mesenzana in occasione della Giornata del ricordo.

Galleria fotografica La Giornata del Ricordo 4 di 9

Si tratta di un evento che ha visto l’impegno del locale gruppo alpini.

L’evento ha visto una folta adesione da parte degli alpini delle 5 valli, dalle associazioni d’arma e dalle amministrazioni comunali di Mesenzana e Luino.

Dopo l’alzabandiera il corteo si è portato in piazza Martiri delle Foibe, e la manifestazione è proseguita con la deposizione della corona, i discorsi ufficiali e l’onore ai caduti con la banda musicale di Bosco.

Al termine sempre in corteo si è ritornati in piazza IV Novembre dove dopo l’ammaina bandiera, tutti gli intervenuti hanno potuto gustare pizzoccheri, porchetta e dolci fatti in casa offerti dal gruppo Alpini di Mesenzana.