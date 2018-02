La Madonna del Campo dei Fiori tornerà in vetta

La Madonnina di Luigi Tardonato tornerà a vegliare dall’alto del Campo dei Fiori. È lo stesso sindaco di Luvinate Alessandro Boriani, che ha sostenuto i costi, a dare la notizia: « Dopo 3 anni di attesa, i lavori di restauro della Statua della Madonna -promossi dal Comune di Luvinate– collocata da decenni in cima al Parco Campo dei Fiori sono terminati»

Dopo il via libera della Sovrintendenza all’intervento, la statua di terracotta era stata affidata all’artista Maria Pia Navire che l’ha ricomposta : « Questa mattina in Municipio si è svolta una riunione operativa per decidere modalità e tempi in cui riconsegnare la Madonna alla nostra montagna! ».