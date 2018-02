La “Marciando per la vita” apre il “Piede d’Oro 2018”

Tradizione rispettata per lo start dell’edizione 2018 del Piede d’Oro, il circuito podistico che per otto mesi porta in gara centinaia di appassionati sulle strade e sui percorsi di tutto il Varesotto.

La prima tappa, come al solito, è la “Marciando per la vita”, gara che si snoda all’interno della città di Varese e più precisamente nei quartieri di Avigno, Masnago e Velate con partenza e arrivo da via Crispi nei pressi del negozio “Lampadari Frigo Nereo”, uno dei principali sponsor del circuito.

IL PERCORSO

La “Marciando” – ma in realtà si gareggia correndo – misura 8,2 chilometri (il percorso corto invece 2,5 Km) e tocca una serie di punti e di località caratteristiche: dal monumento di Vittore Frattini davanti allo stadio di Masnago alla chiesetta di San Cassiano ad Avigno, dalla torre di Velate al borgo omonimo dove si trova una salita in acciottolato dedicata a Guttuso (valida per il trofeo Alpi Sistemi). E ancora il percorso-vita dedicato a Fiorella Noseda, il parco del Campus e la salita del Montello (valida per il Trofeo Overmach). La gara è particolarmente impegnativa per il terreno, un misto tra asfalto (6,2 chilometri), sterrato, acciottolato e beole, oltre che per i continui cambi di ritmo.

ORARI E LOGISTICA

Il ritrovo di via Crispi è aperto dalle ore 8 e sarà ancora possibile iscriversi sul posto. Alle 8,50 ci sarà il riscaldamento di gruppo per il Minigiro dedicato ai più piccoli, che scatterà alle 9,10, con premiazioni al termine. Alle 9,30 via alla gara principale (sia per il lungo sia per il corto) mentre alle 9,35 ci sarà lo start per gli specialisti del nordic walking, all’esordio assoluto “ufficiale” nel Piede d’Oro. Le premiazioni sono previste dalle 10,45, con la voce di Andrea Basoli, Felice Del Giudice e con la musica di Mastermax Dj e Riccardo Luccherini



L’organizzazione mette a disposizione ben tre parcheggi nei pressi dell’area di partenza e arrivo: quello di piazzale Staffora davanti al negozio Frigo Nereo, quello del Castello in via Monguelfo e quello di via Paolo Foresio (sede della Guardia di Finanza).