La mia vita ad Abu Dabhi, il centro del mondo dove adorano gli italiani

Giuseppe Cuscunà è di Castiglione Olona, ha 28 anni, e da un po’ di tempo ha lasciato il Varesotto per approdare ad Abu Dhabi dove lavora come responsabile marketing per una compagnia aerea e vive con la moglie Greta, anche lei varesina, con la quale condivide un account Instagram che pubblica le loro esperienze di viaggio.

Giuseppe è partito verso gli Emirati Arabi dopo aver conseguito la sua laurea in lingue e un master in economia.

«Abu Dhabi – racconta – è una città che coniuga magistralmente la sua indole tradizionale al costante sguardo verso il futuro. Oltre i grattacieli più alti del mondo, i distributori automatici di lingotti d’oro, i centri commerciali giganteschi e i falchi nel deserto, però, si può trovare qualcosa di molto più profondo».

Anche lui ha scelto di condividere la sua esperienza di “varesino” all’estero raccontandoci la realtà che ha trovato durante questa sua nuova esperienza:

“Qui si sfatano molti dei miti e delle leggende legate al popolo musulmano attraverso abitanti locali cordiali e moderni. Se Londra é considerata un meltin’ pot di nazionalità, gli Emirati lo sono per le religioni. L’impatto é stato decisamente drastico. Mi sono trasferito nella capitale degli Emirati a luglio, in piena estate, questo voleva dire solo una cosa: 50 gradi all’ombra. Non avevo mai visto i miei occhiali da vista appannarsi per il caldo o personale delle spiagge distribuire ghiaccio per rinfrescarsi.

Superata la stagione torrida, vivere qui significa dimenticare il freddo e il gelo dei giorni della merla e le belle nevicate di Varese che, vi sconvolgerà, a me mancano!

Le infradito ai piedi 365 giorni all’anno però sono sicuramente un vantaggio non indifferente. Vivo qui da 3 anni ormai e sono convinto che questo paese abbia molto da offrire a persone di tutte le età in cerca di un’esperienza di vita. Conosco intere famiglie italiane che hanno trapiantato qui le loro radici e si sono adattate in poco tempo ai ritmi di questo paese del medio oriente. Sono tre le principali domande che mi sono state rivolte nel corso di questi anni: 1) Hai imparato l’arabo?

Assolutamente no. Ho scoperto che anche gli arabi stessi hanno difficoltà sia nello scrivere che nel parlarlo. Ho imparato a dire grazie, e si sa, non guasta mai. 2)Non ti sei mai sentito a disagio con la gente del posto?

Mai. Adorano gli italiani, le nostre tradizioni e il nostro buon gusto per la bellezza. 3)Che cosa fai nel tuo tempo libero?

Lunghissime passeggiate per corniche, il loro lungomare, visite alla vicina e frenetica Dubai e chiaramente viaggio.

Vivere ad Abu Dhabi vuol dire essere al centro del mondo, questo ti consente di raggiungere le principali destinazioni asiatiche e africane a poche ore di volo. Con mia moglie Greta ho creato un profilo Instagram dove condividiamo le nostre esperienze di viaggio quotidianamente.

Potete seguirci su: @italiantravelcouple“

